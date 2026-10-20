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Tras el viaje a Brasil, el mejor amigo de Julieta Prandi reveló detalles picantes de su separación de Emanuel Ortega

Sebastián Waizer, el mejor amigo de Julieta Prandi, rompió el silencio tras compartir un viaje con la actriz en el exterior. Qué dijo del fin de la historia con Emanuel Ortega.

20 oct 2026, 14:21
El mejor amigo de Julieta Prandi reveló detalles de su separación de Emanuel Ortega

El mejor amigo de Julieta Prandi reveló detalles de su separación de Emanuel Ortega

El mejor amigo de Julieta Prandi reveló detalles de su separación de Emanuel Ortega

El mejor amigo de Julieta Prandi reveló detalles de su separación de Emanuel Ortega

Sebastián Waizer, el mejor amigo de Julieta Prandi, rompió el silencio luego de pasar unos días con la actriz en el exterior y habló sobre su separación de Emanuel Ortega. En Puro Show, el joven se refirió a la crisis de la pareja, el desgaste de la relación y la decisión que tomó la modelo.

“Ella necesita saber dónde está parada, cómo continuará, cómo seguir. El corte es una consecuencia de muchas charlas previas. Juli no es una mujer improvisada”, aseguró Waizer, quien también cuestionó las especulaciones que surgieron tras conocerse la noticia. “Yo veo mucho acoso, repercusión y especulación que vienen de afuera. Esto salpicó a todos”, manifestó.

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Sobre los motivos de la ruptura, reconoció que, después de seis años juntos, la pareja atravesó una etapa difícil. “Después de seis años hay una crisis y un desgaste. Casarse fue una decisión hermosa porque en ese momento ellos estaban plenos, felices. A veces las cosas no funcionan”, expresó.

Además, Waizer desestimó los rumores de una mala relación entre Prandi y la familia de Ortega. “La relación de ellos es como la de cualquiera. Prosperaba la armonía, compartían almuerzos y eventos, siempre con respeto”, sostuvo.

Por otro lado, habló sobre los celos y mencionó los contactos de la expareja del cantante como una posible fuente de incomodidad. “Los celos, lo territorial, pasa en todas las parejas. Hay contactos que vienen de la ex de Emanuel que pueden generar celos…”, dijo. Y agregó: “Uno puede confiar en la pareja, pero no en la gente que se acerca”.

La postura de Julieta Prandi tras la separación de Emanuel Ortega

Finalmente, Sebastián Waizer, el hombre de confianza de Julieta Prandi, destacó que hoy ella prioriza su bienestar y se permite tomar decisiones sin forzar situaciones que no está preparada para afrontar.

“Ante la duda de algunas cosas uno tiene que tomar una decisión. Como dije, hoy Juli tiene amor propio y se valora. Hay cosas que no está lista para afrontar. Juli no está arrepentida de lo que hizo”, concluyó.

     

 

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