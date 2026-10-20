Tras el viaje a Brasil, el mejor amigo de Julieta Prandi reveló detalles picantes de su separación de Emanuel Ortega

Por otro lado, habló sobre los celos y mencionó los contactos de la expareja del cantante como una posible fuente de incomodidad. “Los celos, lo territorial, pasa en todas las parejas. Hay contactos que vienen de la ex de Emanuel que pueden generar celos…”, dijo. Y agregó: “Uno puede confiar en la pareja, pero no en la gente que se acerca”.

La postura de Julieta Prandi tras la separación de Emanuel Ortega

Finalmente, Sebastián Waizer, el hombre de confianza de Julieta Prandi, destacó que hoy ella prioriza su bienestar y se permite tomar decisiones sin forzar situaciones que no está preparada para afrontar.

“Ante la duda de algunas cosas uno tiene que tomar una decisión. Como dije, hoy Juli tiene amor propio y se valora. Hay cosas que no está lista para afrontar. Juli no está arrepentida de lo que hizo”, concluyó.