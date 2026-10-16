Volvieron a internar a Antoñito, el hijo de Luis Ventura: "Es abrir los ojos y..."

“Yo me fui un poco antes de la finalización de la ceremonia del Martín Fierro de la Música y pasé por el sanatorio", explicó el presidente de APTRA en charla con Carlos Monti, según consignó Paparazzi.

Y agregó: "Antoñito estaba durmiendo, él está controlado y si los estudios ahora dan bien, estaría volviendo mañana a la casa. Esta es una historia de todos los días, abrir los ojos y encontrarte con el panorama que te toca”.

En los últimos días el periodista fue compartiendo además desde las redes las novedades sobre la salud de su hijo tras la preocupación de la primera internación y el alivio tras recibir el alta.

"Gracias a todos los profesionals de la salud y también a todos los que se preocuparon por este Lupín que ya está en su casa", explicaba el periodista días atrás.

Qué le había pasado a Antoñito, el hijo de Luis Ventura

El lunes 28 de septiembre, Antoñito fue ingresado a la Clínica Trinidad. Días después, su papá Luis Ventura contó a través de sus redes sociales qué había ocurrido con su hijo y explicó que el niño había presentado cambios que generaron preocupación en la familia.

“Estaba dejando de ser él y algo había cambiado. Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron”, detalló el conductor, quien llevó tranquilidad al confirmar que su hijo evolucionó favorablemente durante la internación.

Luis Ventura también compartió imágenes de su hijo durante su estadía en la clínica y mostró que, pese al momento atravesado, logró ganarse el cariño del personal que lo acompañó.

“El Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer”, comentó emocionado.