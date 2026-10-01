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Luis Ventura reveló por qué su hijo Antoñito estuvo internado una semana

Antoñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, pasó varios días internado en la Clínica Trinidad. Ahora, el conductor contó qué le sucedió y llevó tranquilidad con su explicación.

1 oct 2026, 12:53
Luis Ventura reveló por qué su hijo Antoñito estuvo internado una semana&nbsp;

Luis Ventura reveló por qué su hijo Antoñito estuvo internado una semana 

IG Fabiana Liuzzi - internación de Antonio
IG Luis Ventura - Antonio dado de alta tras una semana internado
IG Luis Ventura sobre la internación de Toñito
Luis Ventura reveló por qué su hijo Antoñito estuvo internado una semana&nbsp;

Luis Ventura reveló por qué su hijo Antoñito estuvo internado una semana 

IG Fabiana Liuzzi - internación de Antonio
IG Luis Ventura - Antonio dado de alta tras una semana internado
IG Luis Ventura sobre la internación de Toñito

La salud de Antoñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, generó preocupación en las últimas horas luego de que el periodista contara que el menor tuvo que ser internado. Finalmente, el conductor de Primicias Ya (América TV) llevó tranquilidad y reveló cómo se encuentra actualmente su hijo de 12 años.

Todo comenzó el pasado lunes 28 de septiembre, cuando Antoñito fue ingresado a la Clínica Trinidad. Así, este jueves Luis Ventura decidió contar lo sucedido a través de sus redes sociales y explicó que los primeros indicios habían encendido las alarmas, aunque ahora ya con la tranquilidad de su franca recuperación.

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Estaba dejando de ser él y algo había cambiado. Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron, detalló el periodista en una publicación realizada desde su cuenta oficial de Instagram.

De esta manera, Ventura explicó que los estudios realizados durante la internación permitieron detectar determinados parámetros que luego lograron normalizarse. Con esta información, el periodista buscó transmitir tranquilidad y confirmó que su hijo actualmente se encuentra mejor.

Pero además de hablar sobre su evolución, Luis Ventura mostró una faceta más íntima de la estadía de Antoñito en la clínica y contó que el pequeño logró ganarse el afecto de quienes lo acompañaron durante estos días.

Junto a un video en el que se puede observar a Toñito caminando por los pasillos del sanatorio, el conductor escribió:El Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer.

En otra de las imágenes que compartió, Ventura mostró a su hijo sonriente y abrazado a un peluche. La publicación también estuvo acompañada por un mensaje de agradecimiento para todas las personas que estuvieron pendientes de la situación y le hicieron llegar su cariño a la familia.

Gracias a todos por su cariño. A los que se ocuparon y a los que se preocuparon también. La vida sigue, expresó el periodista.

Por su parte, su mamá Fabiana Liuzzi también utilizó sus redes sociales para referirse al difícil momento que atravesaron junto a su hijo. La actriz agradeció especialmente la atención recibida durante la internación y destacó el acompañamiento del personal de la Clínica Trinidad.¡El poder de Dios y la fuerza del amor va más allá de todo! Así fue siempre y así será, manifestó la exvedette junto a una fotografía de Toñito durante su estadía en la clínica.

Luego, la mamá de Antoñito sumó un especial agradecimiento al centro médico por el trato recibido:Gracias Trinidad de Palermo por el recibimiento, la atención y el amor, para finalmente dedicarle unas sentidas palabras a su hijo de 12 años con las que cerró su publicación: Te amamos pequeño gigante.

Cómo fue el emotivo cumpleaños número 12 de Antoñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi

A comienzos de mayo, Luis Ventura y Fabiana Liuzzi celebraron un momento muy especial en familia: el cumpleaños número 12 de su hijo Antoñito. Para agasajarlo, organizaron una celebración íntima al aire libre junto a sus seres queridos.

El festejo tuvo como protagonistas dos temáticas muy especiales. Por un lado, la Selección Argentina, por aquel entonces a pocos días del inicio del Mundial de fútbol, y por otro, el mágico universo de Disney, con la presencia de muñecos de Mickey Mouse y Minnie.

Durante la jornada hubo juegos al aire libre para los más chicos, muchas sorpresas y una torta decorada con los colores de Argentina, la imagen de Messi, el número 12 y el nombre del cumpleañero.

Entre los invitados estuvo Fernanda Vives, amiga de Fabiana y madrina de Antonito, además de familiares y amigos cercanos.

A través de sus redes, la exvedette compartió su emoción: "Ayer vivimos un hermoso día de festejo del cumple de Antonio. ¡Gracias a todos los que estuvieron presentes con tanto amor!"

Por su parte, Luis Ventura también agradeció a quienes acompañaron a su hijo: "Gracias a todos los que estuvieron presentes en el cumpleaños de mi hijo Antoñito".

     

 

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