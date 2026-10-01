Luis Ventura reveló por qué su hijo Antoñito estuvo internado una semana 

Pero además de hablar sobre su evolución, Luis Ventura mostró una faceta más íntima de la estadía de Antoñito en la clínica y contó que el pequeño logró ganarse el afecto de quienes lo acompañaron durante estos días.

Junto a un video en el que se puede observar a Toñito caminando por los pasillos del sanatorio, el conductor escribió: “El Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer”.

En otra de las imágenes que compartió, Ventura mostró a su hijo sonriente y abrazado a un peluche. La publicación también estuvo acompañada por un mensaje de agradecimiento para todas las personas que estuvieron pendientes de la situación y le hicieron llegar su cariño a la familia.

“Gracias a todos por su cariño. A los que se ocuparon y a los que se preocuparon también. La vida sigue”, expresó el periodista.

Por su parte, su mamá Fabiana Liuzzi también utilizó sus redes sociales para referirse al difícil momento que atravesaron junto a su hijo. La actriz agradeció especialmente la atención recibida durante la internación y destacó el acompañamiento del personal de la Clínica Trinidad. “¡El poder de Dios y la fuerza del amor va más allá de todo! Así fue siempre y así será”, manifestó la exvedette junto a una fotografía de Toñito durante su estadía en la clínica.

Luego, la mamá de Antoñito sumó un especial agradecimiento al centro médico por el trato recibido: “Gracias Trinidad de Palermo por el recibimiento, la atención y el amor”, para finalmente dedicarle unas sentidas palabras a su hijo de 12 años con las que cerró su publicación: “Te amamos pequeño gigante”.

Cómo fue el emotivo cumpleaños número 12 de Antoñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi

A comienzos de mayo, Luis Ventura y Fabiana Liuzzi celebraron un momento muy especial en familia: el cumpleaños número 12 de su hijo Antoñito. Para agasajarlo, organizaron una celebración íntima al aire libre junto a sus seres queridos.

El festejo tuvo como protagonistas dos temáticas muy especiales. Por un lado, la Selección Argentina, por aquel entonces a pocos días del inicio del Mundial de fútbol, y por otro, el mágico universo de Disney, con la presencia de muñecos de Mickey Mouse y Minnie.

Durante la jornada hubo juegos al aire libre para los más chicos, muchas sorpresas y una torta decorada con los colores de Argentina, la imagen de Messi, el número 12 y el nombre del cumpleañero.

Entre los invitados estuvo Fernanda Vives, amiga de Fabiana y madrina de Antonito, además de familiares y amigos cercanos.

A través de sus redes, la exvedette compartió su emoción: "Ayer vivimos un hermoso día de festejo del cumple de Antonio. ¡Gracias a todos los que estuvieron presentes con tanto amor!"

Por su parte, Luis Ventura también agradeció a quienes acompañaron a su hijo: "Gracias a todos los que estuvieron presentes en el cumpleaños de mi hijo Antoñito".