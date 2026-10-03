La alegría de Luis Ventura por el alta de su hijo Antoñito: "Ya está en su casa"

Con este mensaje, Ventura llevó tranquilidad a quienes habían seguido con preocupación las novedades sobre el estado de salud de Antoñito. Ahora, el menor continúa su recuperación en su hogar junto a su familia.

Qué le había pasado a Antoñito, el hijo de Luis Ventura

Todo comenzó el lunes 28 de septiembre, cuando Antoñito fue ingresado a la Clínica Trinidad. Días después, Luis Ventura contó a través de sus redes sociales qué había ocurrido y explicó que su hijo había presentado cambios que generaron preocupación en la familia.

“Estaba dejando de ser él y algo había cambiado. Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron ”, detalló el periodista, quien llevó tranquilidad al confirmar que su hijo evolucionó favorablemente durante la internación.

Ventura también compartió imágenes de Toñito durante su estadía en la clínica y mostró que, pese al momento atravesado, logró ganarse el cariño del personal que lo acompañó: “El Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer ”.

Finalmente, el periodista agradeció a quienes estuvieron pendientes de la salud del menor: “Gracias a todos por su cariño. A los que se ocuparon y a los que se preocuparon también. La vida sigue ”.

Por su parte, Fabiana Liuzzi también destacó el acompañamiento recibido durante la internación y agradeció especialmente al personal de la Clínica Trinidad: “Gracias Trinidad de Palermo por el recibimiento, la atención y el amor ”.