A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Gran noticia

La alegría de Luis Ventura por el alta de su hijo Antoñito: "Ya está en su casa"

Luis Ventura compartió la feliz noticia de que su hijo Antoñito recibió el alta médica y regresó a su casa tras permanecer varios días internado.

3 oct 2026, 19:25
La alegría de Luis Ventura por el alta de su hijo Antoñito: Ya está en su casa

La alegría de Luis Ventura por el alta de su hijo Antoñito: "Ya está en su casa"

La alegría de Luis Ventura por el alta de su hijo Antoñito: Ya está en su casa

La alegría de Luis Ventura por el alta de su hijo Antoñito: "Ya está en su casa"

Buenas noticias para Luis Ventura y Fabiana Liuzzi: Antoñito, el hijo de ambos, recibió el alta médica este sábado 3 de octubre después de permanecer varios días internado en la Clínica Trinidad de Palermo. La noticia fue comunicada por el periodista a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen y llevó tranquilidad sobre la evolución del menor, de 12 años.

Durante los últimos días, la familia había atravesado momentos de preocupación mientras Antoñito permanecía bajo atención médica. Ventura incluso reorganizó parte de su agenda para poder acompañar a su hijo durante la internación y seguir de cerca cada etapa de su recuperación junto a Liuzzi.

Leé también

Luis Ventura reveló por qué su hijo Antoñito estuvo internado una semana

Luis Ventura reveló por qué su hijo Antoñito estuvo internado una semana 

Finalmente, el periodista confirmó que el menor pudo regresar a su casa y celebró el cierre de esta etapa. En una publicación en sus redes, agradeció especialmente al equipo médico que estuvo al frente de su atención y también a todas las personas que se interesaron por la salud de su hijo.

Antoñito fue dado de alta médica en la Clínica Trinidad... gracias a todos sus profesionales de salud y también a todos los que se preocuparon por este Lupín que ya está en su casa", escribió el conductor de PrimiciasYa (América TV).

Con este mensaje, Ventura llevó tranquilidad a quienes habían seguido con preocupación las novedades sobre el estado de salud de Antoñito. Ahora, el menor continúa su recuperación en su hogar junto a su familia.

Qué le había pasado a Antoñito, el hijo de Luis Ventura

Todo comenzó el lunes 28 de septiembre, cuando Antoñito fue ingresado a la Clínica Trinidad. Días después, Luis Ventura contó a través de sus redes sociales qué había ocurrido y explicó que su hijo había presentado cambios que generaron preocupación en la familia.

Estaba dejando de ser él y algo había cambiado. Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron, detalló el periodista, quien llevó tranquilidad al confirmar que su hijo evolucionó favorablemente durante la internación.

Ventura también compartió imágenes de Toñito durante su estadía en la clínica y mostró que, pese al momento atravesado, logró ganarse el cariño del personal que lo acompañó: El Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer.

Finalmente, el periodista agradeció a quienes estuvieron pendientes de la salud del menor: Gracias a todos por su cariño. A los que se ocuparon y a los que se preocuparon también. La vida sigue.

Por su parte, Fabiana Liuzzi también destacó el acompañamiento recibido durante la internación y agradeció especialmente al personal de la Clínica Trinidad: Gracias Trinidad de Palermo por el recibimiento, la atención y el amor.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luis Ventura

Lo más visto