Yanina Latorre destapó un fuerte trasfondo de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Ella..."

¿La ex de Claudio Contardi disparó contra Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega?

La expareja de Claudio Contardi, conocida en redes sociales como PolitaPsi, apuntó duramente contra Julieta Prandi tras conocerse su separación de Emanuel Ortega y la acusó de haber perjudicado injustamente a su hijo durante los años en que estuvieron vinculadas familiarmente.

A través de una serie de publicaciones en X, habló de supuestas manipulaciones y extorsiones, cuestionó la actitud de la modelo y aseguró que le gustaría declarar ante la Justicia para contar lo que, según afirma, presenció durante doce años.

Además, expresó su apoyo a Julieta Ortega y criticó el tratamiento mediático del conflicto. Sus declaraciones reavivaron la polémica en torno a Prandi, aunque las acusaciones difundidas en redes sociales no constituyen hechos judicialmente comprobados.