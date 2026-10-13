Yanina Latorre destapó un fuerte trasfondo de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Ella..."

Yanina Latorre salió a poner el cuerpo en el escándalo de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y se animó a decir lo que otros periodistas no habían afirmado hasta el momento. "Tengo el cuento completo de la separación. Que es la segunda, hace poco tuvieron una crisis, Emanuel y Julieta se separaron por celos de ella. Incluso, a él le presentaron una chica, que no prosperó. Y volvió con Julieta", disparó desde SQP, dejando en claro que esta ruptura no sería la primera y que la pareja ya había atravesado una crisis previa antes de llegar al altar.