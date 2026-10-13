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La ex de Claudio Contardi estalló contra Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: "Destrozó a..."

La mujer publicó una serie de mensajes tras la separación de la modelo y Emanuel Ortega. Cuestionó a la conductora y manifestó su intención de declarar ante la Justicia para dar su versión del conflicto familiar.

13 oct 2026, 12:20
La ex de Claudio Contardi estalló contra Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: Destrozó a...

La ex de Claudio Contardi estalló contra Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: "Destrozó a..."

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La ex de Claudio Contardi estalló contra Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: "Destrozó a..."

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó una nueva repercusión en las redes sociales. Una expareja de Claudio Contardi, madre de uno de sus hijos, publicó fuertes cuestionamientos contra la modelo y aseguró que tiene una historia que contar sobre los años en los que estuvo vinculada con la familia.

Desde la cuenta de X PolitaPsi, la mujer compartió una serie de mensajes en los que apuntó contra Prandi, hizo referencia a situaciones que, según su relato, afectaron a su hijo y expresó su deseo de ser convocada por la Justicia.

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“Nunca olvidaré cómo destrozó injustamente a mi hijo, que nada tuvo que ver con su matrimonio de años”, escribió en una de las publicaciones.

Los mensajes surgieron en medio de la repercusión por la ruptura de Prandi y Ortega, quienes habían anunciado su casamiento menos de un mes antes de que trascendiera la separación.

Los fuertes mensajes de la ex de Claudio Contardi contra Julieta Prandi

En sus publicaciones, la mujer interpeló directamente a la conductora y la invitó a debatir públicamente sobre los conflictos que, según sostuvo, atravesaron durante los años en los que estuvieron relacionadas por su vínculo con Contardi.

“¿Querés debatir verdades? Blanco sobre negro sobre cómo te venís manejando con la gente y familias con las que te involucrás?”, expresó.

En otro mensaje, planteó que haber sufrido situaciones dolorosas no impide que una persona pueda perjudicar a otras. “A veces haber sido víctima de algo no te exime de la capacidad de daño ni de la toxicidad. Son cosas diferentes”, afirmó.

La mujer también manifestó su apoyo a Julieta Ortega, hermana del cantante, a quien describió como una persona coherente y destacó por su trato con las familias de sus hijos.

El pedido para dar su versión ante la Justicia

Entre sus mensajes, PolitaPsi aseguró que quiere prestar declaración sobre lo que, según su versión, presenció durante doce años.

“Ojalá me convocara la Justicia para dar mi versión de los hechos que viví durante esos 12 años siendo testigo de connivencias y manipulaciones en las que ella era partícipe, perjudicando a menores, niños y adolescentes”, publicó.

Además, afirmó “vivimos extorsiones” y sostuvo que había intentado hablar con Prandi sobre situaciones que involucraban a menores. También cuestionó el tratamiento mediático del conflicto y acusó a medios de comunicación de respaldar una determinada versión de los hechos.

A lo largo de sus publicaciones, insistió en que tiene información para aportar y manifestó su intención de contar públicamente su experiencia.

Las afirmaciones corresponden a la versión de la mujer expresada en redes sociales y no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente acreditados.

     

 

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