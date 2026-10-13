La ex de Claudio Contardi estalló contra Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: "Destrozó a..."

Los fuertes mensajes de la ex de Claudio Contardi contra Julieta Prandi

En sus publicaciones, la mujer interpeló directamente a la conductora y la invitó a debatir públicamente sobre los conflictos que, según sostuvo, atravesaron durante los años en los que estuvieron relacionadas por su vínculo con Contardi.

“¿Querés debatir verdades? Blanco sobre negro sobre cómo te venís manejando con la gente y familias con las que te involucrás?”, expresó.

En otro mensaje, planteó que haber sufrido situaciones dolorosas no impide que una persona pueda perjudicar a otras. “A veces haber sido víctima de algo no te exime de la capacidad de daño ni de la toxicidad. Son cosas diferentes”, afirmó.

La mujer también manifestó su apoyo a Julieta Ortega, hermana del cantante, a quien describió como una persona coherente y destacó por su trato con las familias de sus hijos.

El pedido para dar su versión ante la Justicia

Entre sus mensajes, PolitaPsi aseguró que quiere prestar declaración sobre lo que, según su versión, presenció durante doce años.

“Ojalá me convocara la Justicia para dar mi versión de los hechos que viví durante esos 12 años siendo testigo de connivencias y manipulaciones en las que ella era partícipe, perjudicando a menores, niños y adolescentes”, publicó.

Además, afirmó “vivimos extorsiones” y sostuvo que había intentado hablar con Prandi sobre situaciones que involucraban a menores. También cuestionó el tratamiento mediático del conflicto y acusó a medios de comunicación de respaldar una determinada versión de los hechos.

A lo largo de sus publicaciones, insistió en que tiene información para aportar y manifestó su intención de contar públicamente su experiencia.

Las afirmaciones corresponden a la versión de la mujer expresada en redes sociales y no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente acreditados.