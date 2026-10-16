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¿Te gustó La chica de nieve en Netflix con José Coronado? Tenés que ver esta serie corta

Si ya viste La chica de nieve en Netflix con José Coronado, esta miniserie llegó con seis capítulos, una historia de intriga y grandes secretos.

¿Te gustó La chica de nieve en Netflix con José Coronado? Tenés que ver esta serie corta. (Foto: Archivo)

¿Te gustó La chica de nieve en Netflix con José Coronado? Tenés que ver esta serie corta. (Foto: Archivo)

La miniserie española El cuco de cristal se incorporó al catálogo de Netflix con una historia que combina misterio, desapariciones y acontecimientos del pasado que todavía afectan a una comunidad. Con seis capítulos, la producción propone una trama en la que una joven médica comienza a investigar una historia personal y termina involucrada en una sucesión de hechos difíciles de explicar.

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La ficción, estrenada en 2025, adapta una novela del escritor Javier Castillo y reúne elementos característicos del thriller: un pueblo de montaña, una desaparición y una serie de tragedias que se extienden durante décadas. A medida que avanza el relato, las preguntas sobre lo ocurrido adquieren cada vez más importancia y conectan distintas historias.

La propuesta también puede interesar a quienes disfrutaron de La chica de nieve, la producción protagonizada por José Coronado. Ambas ficciones se inscriben en el universo de los relatos de suspenso y las investigaciones que avanzan a partir de pistas, secretos y acontecimientos que necesitan ser reconstruidos.

De qué trata El cuco de cristal, la miniserie española de Netflix

La historia de El cuco de cristal comienza con una situación personal que cambia el rumbo de la protagonista. Una joven doctora recibe un trasplante de corazón y siente la necesidad de conocer más sobre la persona que le permitió continuar con su vida.

Esa búsqueda la conduce hasta un pueblo ubicado en la montaña. Allí descubre que la comunidad arrastra una historia marcada por sucesos misteriosos y tragedias que ocurrieron a lo largo de varias décadas.

La sinopsis de Netflix presenta el punto de partida con una frase que resume el conflicto central: "Con la esperanza de saber más sobre el donante de su corazón, una joven doctora llega a un pueblo en la montaña donde décadas de tragedias misteriosas atormentan a la comunidad".

El relato utiliza esa conexión entre el pasado y el presente para desarrollar el suspenso. La llegada de la médica funciona como el punto de partida de una búsqueda que irá incorporando nuevos interrogantes.

El elenco principal de El cuco de cristal

  • Catalina Sopelana
  • Álex García
  • Itziar Ituño
  • Iván Massagué
  • Tomás del Estal
  • Alfons Nieto

Por qué puede interesar a los fanáticos de La chica de nieve con José Coronado

Quienes disfrutaron de La chica de nieve pueden encontrar en El cuco de cristal una propuesta que comparte elementos propios de las historias de misterio e investigación.

La comparación resulta especialmente pertinente para el público interesado en producciones españolas que construyen sus relatos alrededor de preguntas sin resolver, personajes involucrados en búsquedas personales y acontecimientos que necesitan ser reconstruidos.

En el caso de El cuco de cristal, el punto de partida es una joven médica que quiere conocer más sobre su donante. Esa motivación personal la conduce hasta un pueblo en el que se acumulan historias difíciles de explicar.

La investigación se amplía a medida que aparecen nuevos datos y los personajes descubren que los acontecimientos no pueden analizarse de manera aislada. El incendio, las desapariciones y los sucesos que afectaron a la comunidad durante décadas forman parte de una trama que conecta diferentes momentos históricos.

Cuántos capítulos tiene El cuco de cristal en Netflix

El cuco de cristal tiene seis capítulos y fue estrenada en 2025. La miniserie está basada en la novela de Javier Castillo y está dirigida a un público mayor de 16 años, según la información publicada en el artículo original.

Su formato breve concentra la historia en una cantidad limitada de episodios, en los que se desarrollan la llegada de la doctora, la investigación sobre el incendio y los acontecimientos relacionados con las desapariciones.

Para quienes prefieren las ficciones con una trama central definida y varios misterios relacionados entre sí, la serie reúne distintos elementos en una misma historia: una investigación personal, una comunidad marcada por tragedias, sucesos ocurridos en el pasado y personajes que buscan respuestas.

Tráiler oficial de El cuco de cristal en Netflix

En pocas palabras

  • Miniserie española: El cuco de cristal, con seis capítulos, se suma a Netflix con una historia de intriga.
  • Trama principal: Una joven médica investiga el trasplante de corazón que recibió, descubriendo secretos en un pueblo.
  • Para fanáticos: Ideal para quienes disfrutaron La chica de nieve por su suspenso e investigación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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