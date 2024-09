"Cola asegurada": Cinthia Fernández contó la verdad detrás del día que confirmó haber asegurado su trasero

image.png

"¿Seguís teniendo la cola asegurada?", le preguntó Rulo en la entrevista con Infobae y Cinthia admitió que no. "En esa época cualquier cosa era noticia, entonces vos tenías que buscar cómo ser noticia. Yo estaba en el Patinando y tenías que tirar un bombazo para seguir manteniéndote o te peleabas con alguien, que en esa época se estilaba. Yo tiré: ´Me aseguré la cola´. Entonces dije: ´Van a empezar a averiguar. Tengo que asegurarla de verdad´. Yo la aseguré de verdad, fui a la oficina, me dieron el contrato. Pero ¿qué pasa? Resulta que me caigo el día anterior en un ensayo. Era un domingo y yo firmaba el lunes.

"Fui con el traste todo cortado, quemado. Yo ya había tirado el bombazo porque sabía que el fin de semana no van a ir a averiguar, pero el lunes tenía que resolverlo. La historia era buenísima", reveló y dijo que no dejó que nadie la tocara, solo mostró su trasero.