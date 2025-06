Yanina Latorre fulminó a Roberto Castillo y lanzó una dura advertencia a Cinthia Fernández: "Ojalá no termines..."

“Este hombre lo que quiere es lo mediático”, disparó segura la también angelita. Y tras explicar que Castillo la habría mencionado en el programa de Flor de la V y habría difundido una carta documento sin validez legal, arremetió: “Es el típico que escribe la cartita y sin sello se la manda a los periodistas del sábado y domingo”.

Pero la realidad es que el contraataque más fuerte aun estaba por venir. Porque acto seguido, Yanina Latorre dijo mirando fijamente a cámara: “Yo no hablo con maltratadores, no hablo con tipos desesperados por fama que usan a las mujeres”. “Te vimos gritarle, maltratar y violentar a la madre de tus hijas en un auto, manejando y borracho”, continuó enumerando algunos hechos de público conocimiento.

Y fue allí cuando se acordó de la actual pareja del abogado, la exangelita Cinthia Fernández, a quien le hizo una durísima advertencia sin medias tintas. “Ojalá, Cinthia, no termines maltratada y violentada igual que la ex de Castillo”, lanzó la conductora al tiempo que concluyó avisándole a Castillo: “A mí, papi, no me calla nadie”.

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, ya había mantenido un cruce con el novio de Cinthia Fernández, Roberto Castillo, a fines de abril pasado.

El abogado quería ir al programa de la rubia para defenderse del violento video que salió a la luz donde él agrede e insulta a su exmujer. "Él quería venir acá y puso condiciones. Las condiciones eran que no le pase el video ni el tape de la mujer denunciando. A mí me pareció que eso era lavarle la imagen y yo no le lavo la imagen a nadie", contó Latorre.

Y remarcó: "Yo considero que él es un violento y un cagón". Luego, siguió: "Lo hice en mis historias. Había una cautelar y en ningún canal se podía tocar el tema. Se negoció, él dijo que iba a pagar la multa, iba a venir acá. Yo levanté la entrevista, porque las condiciones en este piso las pongo yo. Quería un mano a mano. Y si alguien viene acá hablamos los cuatro, porque así laburo yo y yo elijo cómo laburar".

"Este chico fue a lo de (Viviana) Canosa. Para mí hizo un papelón. Creo que a Viviana tampoco le sumó meter a Castillo con todo esto en medio de una denuncia de pedofilia", opinó Yanina.

Por último, agregó irritada: "Hoy se presentó en Bondi, donde me criticó y me trató de mentirosa, él mentiroso sos vos".