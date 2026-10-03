Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 11 × 7 - 20 ÷ 4 + 17 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 7 = 77 | 20 ÷ 4 = 5 | 17 × 4 = 68

La expresión queda así: 77 - 5 + 68

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

77 - 5 = 72 |

72 + 68 = (?)

Resultado final: 140

El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar el pensamiento y detectar esos pequeños saltos que pueden cambiar toda la cuenta.