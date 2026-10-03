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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 7 - 20 ÷ 4 + (8 + 9) × 4.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 11 × 7 - 20 ÷ 4 + 17 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 7 = 77 | 20 ÷ 4 = 5 | 17 × 4 = 68

La expresión queda así: 77 - 5 + 68

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

77 - 5 = 72 |

72 + 68 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con signos para resolver sin mirar la respuesta

Resultado final: 140

El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar el pensamiento y detectar esos pequeños saltos que pueden cambiar toda la cuenta.

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