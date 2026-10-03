Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos resuelven

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 11) + 8 × 4 - (30 - 7) + 36
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 11) + 8 × 4 - (30 - 7) + 36
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
11 × 11 = 121 | 30 - 7 = 23
La expresión queda así: 121 + 8 × 4 - 23 + 36
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 4 = 32
La expresión queda así: 121 + 32 - 23 + 36
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
121 + 32 = 153 |
153 - 23 = 130 |
130 + 36 = (?)
Muchos fallan porque tratan toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, el secreto está en respetar el orden de resolución y no dejarse llevar por la primera operación que aparece a la vista. Este tipo de reto es una forma entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento numérico.