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Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos resuelven

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿resolvés bien este cálculo con paréntesis con atención al detalle?
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿resolvés bien este cálculo con paréntesis con atención al detalle?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 11) + 8 × 4 - (30 - 7) + 36

Leé también Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿resolvés bien este cálculo con paréntesis con atención al detalle?

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

11 × 11 = 121 | 30 - 7 = 23

La expresión queda así: 121 + 8 × 4 - 23 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 4 = 32

La expresión queda así: 121 + 32 - 23 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

121 + 32 = 153 |

153 - 23 = 130 |

130 + 36 = (?)

Resultado final: 166

Muchos fallan porque tratan toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, el secreto está en respetar el orden de resolución y no dejarse llevar por la primera operación que aparece a la vista. Este tipo de reto es una forma entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento numérico.

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