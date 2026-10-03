Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos resuelven

11 × 11 = 121 | 30 - 7 = 23

La expresión queda así: 121 + 8 × 4 - 23 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 4 = 32

La expresión queda así: 121 + 32 - 23 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

121 + 32 = 153 |

153 - 23 = 130 |

130 + 36 = (?)

Resultado final: 166

Muchos fallan porque tratan toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, el secreto está en respetar el orden de resolución y no dejarse llevar por la primera operación que aparece a la vista. Este tipo de reto es una forma entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento numérico.