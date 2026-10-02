Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

10 + 7 = 17

La expresión queda así: 7² + 5 × 17 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

7² = 49

La expresión queda así: 49 + 5 × 17 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

5 × 17 = 85

La expresión queda así: 49 + 85 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

49 + 85 = 134 |

134 - 45 = (?)

Resultado final: 89

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos atajos mentales que muchas veces cambian por completo una cuenta.