Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 8) + 6 × 6 - (35 - 17) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta expresión para resolver sin caer en el error común
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 8) + 6 × 6 - (35 - 17) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
14 × 8 = 112 | 35 - 17 = 18
La expresión queda así: 112 + 6 × 6 - 18 + 24
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
6 × 6 = 36
La expresión queda así: 112 + 36 - 18 + 24
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
112 + 36 = 148 |
148 - 18 = 130 |
130 + 24 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, respetar el orden de las operaciones marca la diferencia entre una respuesta impulsiva y una bien pensada. Además de entretener, estos desafíos ayudan a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad para revisar cada paso antes de responder.