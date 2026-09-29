Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

14 × 8 = 112 | 35 - 17 = 18

La expresión queda así: 112 + 6 × 6 - 18 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

6 × 6 = 36

La expresión queda así: 112 + 36 - 18 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

112 + 36 = 148 |

148 - 18 = 130 |

130 + 24 = (?)

Resultado final: 154

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, respetar el orden de las operaciones marca la diferencia entre una respuesta impulsiva y una bien pensada. Además de entretener, estos desafíos ayudan a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad para revisar cada paso antes de responder.