Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 9) × 6 - 36 ÷ 4 + 31.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 9) × 6 - 36 ÷ 4 + 31.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
12 + 9 = 21
La expresión queda así: 21 × 6 - 36 ÷ 4 + 31
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
21 × 6 = 126 | 36 ÷ 4 = 9
La expresión queda así: 126 - 9 + 31
El cierre se hace de izquierda a derecha.
126 - 9 = 117 |
117 + 31 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido: obliga a frenar un segundo, revisar prioridades y ejercitar la lógica de una manera lúdica.