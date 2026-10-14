Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

12 + 9 = 21

La expresión queda así: 21 × 6 - 36 ÷ 4 + 31

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

21 × 6 = 126 | 36 ÷ 4 = 9

La expresión queda así: 126 - 9 + 31

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

126 - 9 = 117 |

117 + 31 = ?

Resultado final: 148

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido: obliga a frenar un segundo, revisar prioridades y ejercitar la lógica de una manera lúdica.