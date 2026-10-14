Desafío matemático: la cuenta es sencilla, pero muchos caen en un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 7 - 30 ÷ 5 + (12 + 13) × 5.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 7 - 30 ÷ 5 + (12 + 13) × 5.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
12 + 13 = 25
La expresión queda así: 15 × 7 - 30 ÷ 5 + 25 × 5
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
15 × 7 = 105 | 30 ÷ 5 = 6 | 25 × 5 = 125
La expresión queda así: 105 - 6 + 125
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
105 - 6 = 99 |
99 + 125 = ?
El error común en este reto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que velocidad, este juego premia la atención al detalle: practicar este tipo de problema ayuda a ordenar el razonamiento, detectar prioridades y entrenar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.