Desafío matemático: la cuenta es sencilla, pero muchos caen en un error frecuente

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 15 × 7 - 30 ÷ 5 + 25 × 5

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

15 × 7 = 105 | 30 ÷ 5 = 6 | 25 × 5 = 125

La expresión queda así: 105 - 6 + 125

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

105 - 6 = 99 |

99 + 125 = ?

Resultado final: 224

El error común en este reto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que velocidad, este juego premia la atención al detalle: practicar este tipo de problema ayuda a ordenar el razonamiento, detectar prioridades y entrenar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.