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Desafío matemático: la cuenta es sencilla, pero muchos caen en un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 7 - 30 ÷ 5 + (12 + 13) × 5.

Leé también Desafío Matemático: la clave está en la clave inicial
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés completar este juego numérico sin caer en el error común?

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 15 × 7 - 30 ÷ 5 + 25 × 5

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

15 × 7 = 105 | 30 ÷ 5 = 6 | 25 × 5 = 125

La expresión queda así: 105 - 6 + 125

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

105 - 6 = 99 |

99 + 125 = ?

Resultado final: 224

El error común en este reto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que velocidad, este juego premia la atención al detalle: practicar este tipo de problema ayuda a ordenar el razonamiento, detectar prioridades y entrenar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.

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