Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9² + 3 × (10 + 11) - 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9² + 3 × (10 + 11) - 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 11 = 21
La expresión queda así: 9² + 3 × 21 - 30
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
9² = 81
La expresión queda así: 81 + 3 × 21 - 30
Luego se resuelve la multiplicación restante.
3 × 21 = 63
La expresión queda así: 81 + 63 - 30
Se termina operando de izquierda a derecha.
81 + 63 = 144 |
144 - 30 = ?
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad, sin separar paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso este juego funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar concentración, memoria de reglas y cálculo mental.