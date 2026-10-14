Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

10 + 11 = 21

La expresión queda así: 9² + 3 × 21 - 30

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

9² = 81

La expresión queda así: 81 + 3 × 21 - 30

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 21 = 63

La expresión queda así: 81 + 63 - 30

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

81 + 63 = 144 |

144 - 30 = ?

Resultado final: 114

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad, sin separar paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso este juego funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar concentración, memoria de reglas y cálculo mental.