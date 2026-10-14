En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9² + 3 × (10 + 11) - 30.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es sencilla, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en los paréntesis

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

10 + 11 = 21

La expresión queda así: 9² + 3 × 21 - 30

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

9² = 81

La expresión queda así: 81 + 3 × 21 - 30

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 21 = 63

La expresión queda así: 81 + 63 - 30

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

81 + 63 = 144 |

144 - 30 = ?

Resultado final: 114

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad, sin separar paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso este juego funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar concentración, memoria de reglas y cálculo mental.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío Matemático: la clave está en la clave inicial
Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar