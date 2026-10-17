Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 14 × 9 + 9 + 7 - 17 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

14 × 9 = 126

La expresión queda así: 126 + 9 + 7 - 17 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

126 + 9 = 135 |

135 + 7 = 142 |

142 - 17 = 125 |

125 + 14 = ?

Resultado final: 139

El error común en este tipo de juego es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y resolverla sin distinguir paréntesis o multiplicaciones. Practicar este tipo de Desafío Matemático ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar detalles que suelen pasar desapercibidos cuando se responde demasiado rápido.