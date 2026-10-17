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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 9 + 9 + 7 - (8 + 9) + 14

Leé también Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este juego numérico tiene su clave en la clave inicial

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 14 × 9 + 9 + 7 - 17 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

14 × 9 = 126

La expresión queda así: 126 + 9 + 7 - 17 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

126 + 9 = 135 |

135 + 7 = 142 |

142 - 17 = 125 |

125 + 14 = ?

Resultado final: 139

El error común en este tipo de juego es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y resolverla sin distinguir paréntesis o multiplicaciones. Practicar este tipo de Desafío Matemático ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar detalles que suelen pasar desapercibidos cuando se responde demasiado rápido.

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