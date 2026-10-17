Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 9 + 9 + 7 - (8 + 9) + 14
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 9 + 9 + 7 - (8 + 9) + 14
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 9 = 17
La expresión queda así: 14 × 9 + 9 + 7 - 17 + 14
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
14 × 9 = 126
La expresión queda así: 126 + 9 + 7 - 17 + 14
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
126 + 9 = 135 |
135 + 7 = 142 |
142 - 17 = 125 |
125 + 14 = ?
El error común en este tipo de juego es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y resolverla sin distinguir paréntesis o multiplicaciones. Practicar este tipo de Desafío Matemático ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar detalles que suelen pasar desapercibidos cuando se responde demasiado rápido.