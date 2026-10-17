Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

9 × 8 = 72 | 30 - 9 = 21

La expresión queda así: 72 + 8 × 7 - 21 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 7 = 56

La expresión queda así: 72 + 56 - 21 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

72 + 56 = 128 |

128 - 21 = 107 |

107 + 24 = ?

Resultado final: 131

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta tan útil: entrena la concentración, obliga a frenar un segundo y convierte una cuenta breve en una práctica entretenida de lógica cotidiana.