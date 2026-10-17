Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 8) + 8 × 7 - (30 - 9) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 8) + 8 × 7 - (30 - 9) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
9 × 8 = 72 | 30 - 9 = 21
La expresión queda así: 72 + 8 × 7 - 21 + 24
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 7 = 56
La expresión queda así: 72 + 56 - 21 + 24
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
72 + 56 = 128 |
128 - 21 = 107 |
107 + 24 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta tan útil: entrena la concentración, obliga a frenar un segundo y convierte una cuenta breve en una práctica entretenida de lógica cotidiana.