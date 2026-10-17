En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 8) + 8 × 7 - (30 - 9) + 24.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que sorprende a muchos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

9 × 8 = 72 | 30 - 9 = 21

La expresión queda así: 72 + 8 × 7 - 21 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 7 = 56

La expresión queda así: 72 + 56 - 21 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

72 + 56 = 128 |

128 - 21 = 107 |

107 + 24 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta depende de una prioridad escondida

Resultado final: 131

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta tan útil: entrena la concentración, obliga a frenar un segundo y convierte una cuenta breve en una práctica entretenida de lógica cotidiana.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: la cuenta fácil que confunde a muchos
Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar