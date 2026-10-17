Desafío matemático: la cuenta fácil que confunde a muchos

14 + 9 = 23 | 25 - 7 = 18

La expresión queda así: 7 × 23 - 3 × 18 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 23 = 161 | 3 × 18 = 54

La expresión queda así: 161 - 54 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

161 - 54 = 107 |

107 + 20 = ?

Resultado final: 127

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego no depende únicamente de calcular rápido: también ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar esos detalles que cambian por completo una cuenta.