Desafío matemático: la cuenta fácil que confunde a muchos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (14 + 9) - 3 × (25 - 7) + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (14 + 9) - 3 × (25 - 7) + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
14 + 9 = 23 | 25 - 7 = 18
La expresión queda así: 7 × 23 - 3 × 18 + 20
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
7 × 23 = 161 | 3 × 18 = 54
La expresión queda así: 161 - 54 + 20
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
161 - 54 = 107 |
107 + 20 = ?
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego no depende únicamente de calcular rápido: también ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar esos detalles que cambian por completo una cuenta.