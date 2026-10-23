Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

18 + 6 = 24

La expresión queda así: 21 × 6 + 18 + 11 - 24 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

21 × 6 = 126

La expresión queda así: 126 + 18 + 11 - 24 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

126 + 18 = 144 |

144 + 11 = 155 |

155 - 24 = 131 |

131 + 55 = ?

Resultado final: 186

El error común en este tipo de cuenta aparece cuando se trata toda la operación como si tuviera una sola prioridad. Por eso, este juego sirve para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y recordar que, en matemática, el orden de los pasos importa tanto como los números que aparecen en pantalla.