Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

7 + 7 = 14

La expresión queda así: 14² - 5 × 8 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

14² = 196

La expresión queda así: 196 - 5 × 8 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 8 = 40

La expresión queda así: 196 - 40 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

196 - 40 = 156 |

156 + 27 = ?

Resultado final: 183

El error más común en este tipo de juego es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y avanzar sin separar paréntesis, potencia y multiplicación. Practicar con este formato ayuda a entrenar el cálculo mental, mejorar la concentración y mirar cada problema con un poco más de estrategia.