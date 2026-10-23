Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 7)² - 5 × 8 + 27.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 7)² - 5 × 8 + 27.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
7 + 7 = 14
La expresión queda así: 14² - 5 × 8 + 27
Luego se calcula la potencia.
14² = 196
La expresión queda así: 196 - 5 × 8 + 27
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
5 × 8 = 40
La expresión queda así: 196 - 40 + 27
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
196 - 40 = 156 |
156 + 27 = ?
El error más común en este tipo de juego es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y avanzar sin separar paréntesis, potencia y multiplicación. Practicar con este formato ayuda a entrenar el cálculo mental, mejorar la concentración y mirar cada problema con un poco más de estrategia.