En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 10² + 6 × (12 + 9) - 45.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso.

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

12 + 9 = 21

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este juego numérico desafía tu paciencia

La expresión queda así: 10² + 6 × 21 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

10² = 100

La expresión queda así: 100 + 6 × 21 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 21 = 126

La expresión queda así: 100 + 126 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

100 + 126 = 226 |

226 - 45 = ?

Resultado final: 181

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y disfrutar de un reto breve que obliga a pensar antes de responder.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar