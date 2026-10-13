Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

14 + 11 = 25

La expresión queda así: 12² + 3 × 25 - 25

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

12² = 144

La expresión queda así: 144 + 3 × 25 - 25

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 25 = 75

La expresión queda así: 144 + 75 - 25

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

144 + 75 = 219 |

219 - 25 = ?

Resultado final: 194

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego matemático funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar una regla simple antes de responder.