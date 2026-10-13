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Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 7 × (10 + 11) - 40.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

10 + 11 = 21

La expresión queda así: 6² + 7 × 21 - 40

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 7 × 21 - 40

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 21 = 147

La expresión queda así: 36 + 147 - 40

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 147 = 183 |

183 - 40 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés ordenar este problema sin apurarte?

Resultado final: 143

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar en pocos segundos dónde puede estar la trampa de una cuenta cotidiana.

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