Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 3)² - 7 × 7 + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 3)² - 7 × 7 + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
8 + 3 = 11
La expresión queda así: 11² - 7 × 7 + 36
Luego se calcula la potencia.
11² = 121
La expresión queda así: 121 - 7 × 7 + 36
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
7 × 7 = 49
La expresión queda así: 121 - 49 + 36
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
121 - 49 = 72 |
72 + 36 = ?
El tropiezo común aparece cuando se trata toda la cuenta como si cada operación tuviera la misma prioridad. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar detalles que cambian por completo el camino de resolución.