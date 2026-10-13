Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

8 + 3 = 11

La expresión queda así: 11² - 7 × 7 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 7 × 7 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 7 = 49

La expresión queda así: 121 - 49 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 49 = 72 |

72 + 36 = ?

Resultado final: 108

El tropiezo común aparece cuando se trata toda la cuenta como si cada operación tuviera la misma prioridad. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar detalles que cambian por completo el camino de resolución.