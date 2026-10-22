Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

16 + 11 = 27 | 30 - 13 = 17

La expresión queda así: 5 × 27 - 4 × 17 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 27 = 135 | 4 × 17 = 68

La expresión queda así: 135 - 68 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

135 - 68 = 67 |

67 + 32 = ?

Resultado final: 99

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: ayuda a practicar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se resuelve una operación breve pero engañosa.