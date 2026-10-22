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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (16 + 11) - 4 × (30 - 13) + 32.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y no logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

16 + 11 = 27 | 30 - 13 = 17

La expresión queda así: 5 × 27 - 4 × 17 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 27 = 135 | 4 × 17 = 68

La expresión queda así: 135 - 68 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

135 - 68 = 67 |

67 + 32 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿encontrás la clave de este cálculo con paréntesis?

Resultado final: 99

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: ayuda a practicar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se resuelve una operación breve pero engañosa.

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