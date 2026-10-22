Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (16 + 11) - 4 × (30 - 13) + 32.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (16 + 11) - 4 × (30 - 13) + 32.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
16 + 11 = 27 | 30 - 13 = 17
La expresión queda así: 5 × 27 - 4 × 17 + 32
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
5 × 27 = 135 | 4 × 17 = 68
La expresión queda así: 135 - 68 + 32
3) Sumas y restas
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
135 - 68 = 67 |
67 + 32 = ?
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: ayuda a practicar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se resuelve una operación breve pero engañosa.