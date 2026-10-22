Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y no logran resolver

9 × 9 = 81 | 50 - 7 = 43

La expresión queda así: 81 + 9 × 7 - 43 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 7 = 63

La expresión queda así: 81 + 63 - 43 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

81 + 63 = 144 |

144 - 43 = 101 |

101 + 24 = ?

Resultado final: 125

La trampa de este reto está en querer resolver todo de corrido, como si cada signo tuviera la misma prioridad. En este tipo de juego, detenerse unos segundos para ordenar los pasos ayuda a evitar errores simples y también entrena la concentración, el cálculo mental y la lectura atenta de una cuenta que, a primera vista, puede parecer más sencilla de lo que realmente es.