En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Ejercicio

Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y no logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 9) + 9 × 7 - (50 - 7) + 24.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

9 × 9 = 81 | 50 - 7 = 43

La expresión queda así: 81 + 9 × 7 - 43 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 7 = 63

La expresión queda así: 81 + 63 - 43 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

81 + 63 = 144 |

144 - 43 = 101 |

101 + 24 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto con sumas y restas desafía tu forma de resolver

Resultado final: 125

La trampa de este reto está en querer resolver todo de corrido, como si cada signo tuviera la misma prioridad. En este tipo de juego, detenerse unos segundos para ordenar los pasos ayuda a evitar errores simples y también entrena la concentración, el cálculo mental y la lectura atenta de una cuenta que, a primera vista, puede parecer más sencilla de lo que realmente es.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
Desafío matemático: pocos logran resolverlo antes de los 10 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar