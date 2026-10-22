Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y no logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 9) + 9 × 7 - (50 - 7) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 9) + 9 × 7 - (50 - 7) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
9 × 9 = 81 | 50 - 7 = 43
La expresión queda así: 81 + 9 × 7 - 43 + 24
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
9 × 7 = 63
La expresión queda así: 81 + 63 - 43 + 24
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
81 + 63 = 144 |
144 - 43 = 101 |
101 + 24 = ?
La trampa de este reto está en querer resolver todo de corrido, como si cada signo tuviera la misma prioridad. En este tipo de juego, detenerse unos segundos para ordenar los pasos ayuda a evitar errores simples y también entrena la concentración, el cálculo mental y la lectura atenta de una cuenta que, a primera vista, puede parecer más sencilla de lo que realmente es.