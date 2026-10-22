Desafío matemático: pocos logran resolverlo antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 6)² - 7 × 4 + 21.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 6)² - 7 × 4 + 21.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
7 + 6 = 13
La expresión queda así: 13² - 7 × 4 + 21
Luego se calcula la potencia.
13² = 169
La expresión queda así: 169 - 7 × 4 + 21
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
7 × 4 = 28
La expresión queda así: 169 - 28 + 21
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
169 - 28 = 141 |
141 + 21 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica rápida para entrenar concentración, memoria de reglas y agilidad mental de una manera entretenida.