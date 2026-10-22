Desafío matemático: pocos logran resolverlo antes de los 10 segundos

7 + 6 = 13

La expresión queda así: 13² - 7 × 4 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 7 × 4 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 4 = 28

La expresión queda así: 169 - 28 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 28 = 141 |

141 + 21 = ?

Resultado final: 162

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica rápida para entrenar concentración, memoria de reglas y agilidad mental de una manera entretenida.