Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver el ejercicio?

18 + 7 = 25

La expresión queda así: 25 × 5 - 20 ÷ 5 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

25 × 5 = 125 | 20 ÷ 5 = 4

La expresión queda así: 125 - 4 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

125 - 4 = 121 |

121 + 23 = ?

Resultado final: 144

El error más común en este tipo de reto es avanzar de izquierda a derecha sin mirar qué operación tiene prioridad. Ese apuro cambia el camino de resolución y puede llevar a una respuesta equivocada. Practicar con este juego ayuda a reforzar la atención, ordenar el razonamiento y ganar rapidez para detectar qué parte de la cuenta debe resolverse primero.