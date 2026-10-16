Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver el ejercicio?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 7) × 5 - 20 ÷ 5 + 23.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 7) × 5 - 20 ÷ 5 + 23.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
18 + 7 = 25
La expresión queda así: 25 × 5 - 20 ÷ 5 + 23
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
25 × 5 = 125 | 20 ÷ 5 = 4
La expresión queda así: 125 - 4 + 23
El cierre se hace de izquierda a derecha.
125 - 4 = 121 |
121 + 23 = ?
El error más común en este tipo de reto es avanzar de izquierda a derecha sin mirar qué operación tiene prioridad. Ese apuro cambia el camino de resolución y puede llevar a una respuesta equivocada. Practicar con este juego ayuda a reforzar la atención, ordenar el razonamiento y ganar rapidez para detectar qué parte de la cuenta debe resolverse primero.