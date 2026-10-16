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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver el ejercicio?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 7) × 5 - 20 ÷ 5 + 23.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

18 + 7 = 25

La expresión queda así: 25 × 5 - 20 ÷ 5 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

25 × 5 = 125 | 20 ÷ 5 = 4

La expresión queda así: 125 - 4 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

125 - 4 = 121 |

121 + 23 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con paréntesis desafía tu razonamiento

Resultado final: 144

El error más común en este tipo de reto es avanzar de izquierda a derecha sin mirar qué operación tiene prioridad. Ese apuro cambia el camino de resolución y puede llevar a una respuesta equivocada. Practicar con este juego ayuda a reforzar la atención, ordenar el razonamiento y ganar rapidez para detectar qué parte de la cuenta debe resolverse primero.

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