Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

12 + 9 = 21

La expresión queda así: 21 × 5 - 24 ÷ 6 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

21 × 5 = 105 | 24 ÷ 6 = 4

La expresión queda así: 105 - 4 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

105 - 4 = 101 |

101 + 37 = ?

Resultado final: 138

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve pero efectiva.