Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver esta cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (18 + 13) - 5 × (35 - 15) + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (18 + 13) - 5 × (35 - 15) + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
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Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
18 + 13 = 31 | 35 - 15 = 20
La expresión queda así: 5 × 31 - 5 × 20 + 20
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
5 × 31 = 155 | 5 × 20 = 100
La expresión queda así: 155 - 100 + 20
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
155 - 100 = 55 |
55 + 20 = ?
El error más común en este tipo de reto aparece cuando se intenta resolver todo de corrido, sin respetar la jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una práctica breve pero útil: obliga a frenar, observar la estructura de la cuenta y tomar decisiones en el orden correcto. Además de entretener, ayuda a ejercitar la concentración y la agilidad mental.