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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver esta cuenta?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (18 + 13) - 5 × (35 - 15) + 20.

Leé también Desafío matemático: no cometas el error en el que caen muchos al resolverlo
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

.

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

18 + 13 = 31 | 35 - 15 = 20

La expresión queda así: 5 × 31 - 5 × 20 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 31 = 155 | 5 × 20 = 100

La expresión queda así: 155 - 100 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

155 - 100 = 55 |

55 + 20 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés completar esta operación con restas sin saltear pasos?

Resultado final: 75

El error más común en este tipo de reto aparece cuando se intenta resolver todo de corrido, sin respetar la jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una práctica breve pero útil: obliga a frenar, observar la estructura de la cuenta y tomar decisiones en el orden correcto. Además de entretener, ayuda a ejercitar la concentración y la agilidad mental.

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