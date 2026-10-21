Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver esta cuenta?

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

18 + 13 = 31 | 35 - 15 = 20

La expresión queda así: 5 × 31 - 5 × 20 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 31 = 155 | 5 × 20 = 100

La expresión queda así: 155 - 100 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

155 - 100 = 55 |

55 + 20 = ?

Resultado final: 75

El error más común en este tipo de reto aparece cuando se intenta resolver todo de corrido, sin respetar la jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una práctica breve pero útil: obliga a frenar, observar la estructura de la cuenta y tomar decisiones en el orden correcto. Además de entretener, ayuda a ejercitar la concentración y la agilidad mental.