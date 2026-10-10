Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 7) × 6 - 32 ÷ 4 + 29.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 7) × 6 - 32 ÷ 4 + 29.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
30 + 7 = 37
La expresión queda así: 37 × 6 - 32 ÷ 4 + 29
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
37 × 6 = 222 | 32 ÷ 4 = 8
La expresión queda así: 222 - 8 + 29
El cierre se hace de izquierda a derecha.
222 - 8 = 214 |
214 + 29 = (?)
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este desafío funciona tan bien como ejercicio lúdico: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y entrenar la concentración mientras se juega con números.
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