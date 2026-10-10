Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

30 + 7 = 37

La expresión queda así: 37 × 6 - 32 ÷ 4 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

37 × 6 = 222 | 32 ÷ 4 = 8

La expresión queda así: 222 - 8 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

222 - 8 = 214 |

214 + 29 = (?)

Resultado final: 243

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este desafío funciona tan bien como ejercicio lúdico: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y entrenar la concentración mientras se juega con números.