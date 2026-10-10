Desafío matemático: la cuenta que esconde una pequeña trampa en la que muchos caen

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 6 × (10 + 7) - 5 × 6 + 15.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 6 × (10 + 7) - 5 × 6 + 15.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
10 + 7 = 17
La expresión queda así: 39 + 6 × 17 - 5 × 6 + 15
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
6 × 17 = 102 | 5 × 6 = 30
La expresión queda así: 39 + 102 - 30 + 15
Finalmente se opera en orden de aparición.
39 + 102 = 141 |
141 - 30 = 111 |
111 + 15 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar una regla sencilla que mejora el cálculo y la concentración.