Desafío matemático: la cuenta que esconde una pequeña trampa en la que muchos caen

10 + 7 = 17

La expresión queda así: 39 + 6 × 17 - 5 × 6 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

6 × 17 = 102 | 5 × 6 = 30

La expresión queda así: 39 + 102 - 30 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

39 + 102 = 141 |

141 - 30 = 111 |

111 + 15 = (?)

Resultado final: 126

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar una regla sencilla que mejora el cálculo y la concentración.