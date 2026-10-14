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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 5 × (16 + 9) - 8 × 7 + 15.

Leé también Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

16 + 9 = 25

La expresión queda así: 22 + 5 × 25 - 8 × 7 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

5 × 25 = 125 | 8 × 7 = 56

La expresión queda así: 22 + 125 - 56 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 125 = 147 |

147 - 56 = 91 |

91 + 15 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío desafía tu atención

Resultado final: 106

El error más habitual en este reto es resolver todo de corrido, sin distinguir qué operaciones tienen prioridad. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que mejora la precisión.

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