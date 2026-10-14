Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 5 × (16 + 9) - 8 × 7 + 15.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 5 × (16 + 9) - 8 × 7 + 15.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
16 + 9 = 25
La expresión queda así: 22 + 5 × 25 - 8 × 7 + 15
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
5 × 25 = 125 | 8 × 7 = 56
La expresión queda así: 22 + 125 - 56 + 15
Finalmente se opera en orden de aparición.
22 + 125 = 147 |
147 - 56 = 91 |
91 + 15 = ?
El error más habitual en este reto es resolver todo de corrido, sin distinguir qué operaciones tienen prioridad. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que mejora la precisión.