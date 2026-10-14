Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

16 + 9 = 25

La expresión queda así: 22 + 5 × 25 - 8 × 7 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

5 × 25 = 125 | 8 × 7 = 56

La expresión queda así: 22 + 125 - 56 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 125 = 147 |

147 - 56 = 91 |

91 + 15 = ?

Resultado final: 106

El error más habitual en este reto es resolver todo de corrido, sin distinguir qué operaciones tienen prioridad. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que mejora la precisión.