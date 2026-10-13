Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 10² + 3 × (14 + 5) - 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 10² + 3 × (14 + 5) - 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
14 + 5 = 19
La expresión queda así: 10² + 3 × 19 - 20
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
10² = 100
La expresión queda así: 100 + 3 × 19 - 20
Luego se resuelve la multiplicación restante.
3 × 19 = 57
La expresión queda así: 100 + 57 - 20
Se termina operando de izquierda a derecha.
100 + 57 = 157 |
157 - 20 = ?
La expresión queda así: 137
El error más común en este juego aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, respetar el orden de operaciones ayuda a entrenar la concentración, revisar cada paso y disfrutar el desafío como una práctica rápida de cálculo y atención.