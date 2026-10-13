Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

14 + 5 = 19

La expresión queda así: 10² + 3 × 19 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

10² = 100

La expresión queda así: 100 + 3 × 19 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 19 = 57

La expresión queda así: 100 + 57 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

100 + 57 = 157 |

157 - 20 = ?

La expresión queda así: 137

Resultado final: 137

El error más común en este juego aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, respetar el orden de operaciones ayuda a entrenar la concentración, revisar cada paso y disfrutar el desafío como una práctica rápida de cálculo y atención.