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Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 10² + 3 × (14 + 5) - 20.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

14 + 5 = 19

La expresión queda así: 10² + 3 × 19 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

10² = 100

La expresión queda así: 100 + 3 × 19 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 19 = 57

La expresión queda así: 100 + 57 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

100 + 57 = 157 |

157 - 20 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: encontrar el camino sin apurarte

La expresión queda así: 137

Resultado final: 137

El error más común en este juego aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, respetar el orden de operaciones ayuda a entrenar la concentración, revisar cada paso y disfrutar el desafío como una práctica rápida de cálculo y atención.

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