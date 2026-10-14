Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 6) + 5 × 4 - (50 - 17) + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 6) + 5 × 4 - (50 - 17) + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
11 × 6 = 66 | 50 - 17 = 33
La expresión queda así: 66 + 5 × 4 - 33 + 36
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
5 × 4 = 20
La expresión queda así: 66 + 20 - 33 + 36
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
66 + 20 = 86 |
86 - 33 = 53 |
53 + 36 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego matemático funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar detalles que cambian por completo el resultado.