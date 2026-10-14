Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

11 × 6 = 66 | 50 - 17 = 33

La expresión queda así: 66 + 5 × 4 - 33 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

5 × 4 = 20

La expresión queda así: 66 + 20 - 33 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

66 + 20 = 86 |

86 - 33 = 53 |

53 + 36 = ?

Resultado final: 89

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego matemático funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar detalles que cambian por completo el resultado.