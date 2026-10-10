Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

24 + 7 = 31

La expresión queda así: 31 × 7 - 36 ÷ 6 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

31 × 7 = 217 | 36 ÷ 6 = 6

La expresión queda así: 217 - 6 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

217 - 6 = 211 |

211 + 29 = (?)

Resultado final: 240

El error común en este reto aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que velocidad, este juego premia la atención: practicar cuentas así ayuda a ordenar el razonamiento y a detectar esas pequeñas trampas visuales que cambian por completo una respuesta.