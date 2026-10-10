Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (24 + 7) × 7 - 36 ÷ 6 + 29.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (24 + 7) × 7 - 36 ÷ 6 + 29.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
24 + 7 = 31
La expresión queda así: 31 × 7 - 36 ÷ 6 + 29
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
31 × 7 = 217 | 36 ÷ 6 = 6
La expresión queda así: 217 - 6 + 29
El cierre se hace de izquierda a derecha.
217 - 6 = 211 |
211 + 29 = (?)
El error común en este reto aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que velocidad, este juego premia la atención: practicar cuentas así ayuda a ordenar el razonamiento y a detectar esas pequeñas trampas visuales que cambian por completo una respuesta.