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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (24 + 7) × 7 - 36 ÷ 6 + 29.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

24 + 7 = 31

La expresión queda así: 31 × 7 - 36 ÷ 6 + 29

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo para resolver sin mirar la respuesta

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

31 × 7 = 217 | 36 ÷ 6 = 6

La expresión queda así: 217 - 6 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

217 - 6 = 211 |

211 + 29 = (?)

Resultado final: 240

El error común en este reto aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que velocidad, este juego premia la atención: practicar cuentas así ayuda a ordenar el razonamiento y a detectar esas pequeñas trampas visuales que cambian por completo una respuesta.

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