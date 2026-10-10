Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 4 × (16 + 11) - 6 × 4 + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 4 × (16 + 11) - 6 × 4 + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
16 + 11 = 27
La expresión queda así: 34 + 4 × 27 - 6 × 4 + 20
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
4 × 27 = 108 | 6 × 4 = 24
La expresión queda así: 34 + 108 - 24 + 20
Finalmente se opera en orden de aparición.
34 + 108 = 142 |
142 - 24 = 118 |
118 + 20 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de reto, detenerse unos segundos para reconocer qué operación va primero puede marcar la diferencia. Además de entretener, estos juegos ayudan a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad para detectar detalles que suelen pasar inadvertidos.