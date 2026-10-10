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Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 4 × (16 + 11) - 6 × 4 + 20.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

16 + 11 = 27

La expresión queda así: 34 + 4 × 27 - 6 × 4 + 20

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés resolver esta cuenta con signos sin mirar la respuesta?

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

4 × 27 = 108 | 6 × 4 = 24

La expresión queda así: 34 + 108 - 24 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 108 = 142 |

142 - 24 = 118 |

118 + 20 = (?)

Resultado final: 138

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de reto, detenerse unos segundos para reconocer qué operación va primero puede marcar la diferencia. Además de entretener, estos juegos ayudan a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad para detectar detalles que suelen pasar inadvertidos.

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