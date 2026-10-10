Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

16 + 11 = 27

La expresión queda así: 34 + 4 × 27 - 6 × 4 + 20

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

4 × 27 = 108 | 6 × 4 = 24

La expresión queda así: 34 + 108 - 24 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 108 = 142 |

142 - 24 = 118 |

118 + 20 = (?)

Resultado final: 138

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de reto, detenerse unos segundos para reconocer qué operación va primero puede marcar la diferencia. Además de entretener, estos juegos ayudan a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad para detectar detalles que suelen pasar inadvertidos.