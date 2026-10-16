Desafío matemático: pocos los resuelven antes de los 10 segundos

8 + 7 = 15

La expresión queda así: 6² + 4 × 15 - 25

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 4 × 15 - 25

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 15 = 60

La expresión queda así: 36 + 60 - 25

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 60 = 96 |

96 - 25 = ?

Resultado final: 71

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: parece una cuenta rápida, pero obliga a frenar un segundo, ordenar la cabeza y usar la lógica antes que el impulso.