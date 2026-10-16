Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

16 + 5 = 21

La expresión queda así: 26 + 4 × 21 - 6 × 7 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones

4 × 21 = 84 | 6 × 7 = 42

La expresión queda así: 26 + 84 - 42 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

26 + 84 = 110 |

110 - 42 = 68 |

68 + 35 = ?

Resultado final: 103

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento breve: obliga a frenar, observar el orden correcto y activar el razonamiento lógico de una manera simple y entretenida.