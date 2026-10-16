En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 26 + 4 × (16 + 5) - 6 × 7 + 35.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en la clave inicial

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

16 + 5 = 21

La expresión queda así: 26 + 4 × 21 - 6 × 7 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones

4 × 21 = 84 | 6 × 7 = 42

La expresión queda así: 26 + 84 - 42 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

26 + 84 = 110 |

110 - 42 = 68 |

68 + 35 = ?

Resultado final: 103

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento breve: obliga a frenar, observar el orden correcto y activar el razonamiento lógico de una manera simple y entretenida.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: pocos los resuelven antes de los 10 segundos
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver el ejercicio?
Desafío Matemático: ¿encontrás la clave de esta cuenta antes de ver la solución?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar