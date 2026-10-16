Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 26 + 4 × (16 + 5) - 6 × 7 + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 26 + 4 × (16 + 5) - 6 × 7 + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
1) Paréntesis
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
16 + 5 = 21
La expresión queda así: 26 + 4 × 21 - 6 × 7 + 35
2) Multiplicaciones
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones
4 × 21 = 84 | 6 × 7 = 42
La expresión queda así: 26 + 84 - 42 + 35
Finalmente se opera en orden de aparición.
26 + 84 = 110 |
110 - 42 = 68 |
68 + 35 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento breve: obliga a frenar, observar el orden correcto y activar el razonamiento lógico de una manera simple y entretenida.