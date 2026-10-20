Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 8) + 7 × 6 - (30 - 7) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 8) + 7 × 6 - (30 - 7) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
14 × 8 = 112 | 30 - 7 = 23
La expresión queda así: 112 + 7 × 6 - 23 + 24
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
7 × 6 = 42
La expresión queda así: 112 + 42 - 23 + 24
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
112 + 42 = 154 |
154 - 23 = 131 |
131 + 24 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mejorar la agilidad mental con una cuenta breve.