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Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 8) + 7 × 6 - (30 - 7) + 24.

Leé también Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en los paréntesis

14 × 8 = 112 | 30 - 7 = 23

La expresión queda así: 112 + 7 × 6 - 23 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 6 = 42

La expresión queda así: 112 + 42 - 23 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

112 + 42 = 154 |

154 - 23 = 131 |

131 + 24 = ?

Resultado final: 155

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mejorar la agilidad mental con una cuenta breve.

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