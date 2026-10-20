Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

14 × 8 = 112 | 30 - 7 = 23

La expresión queda así: 112 + 7 × 6 - 23 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 6 = 42

La expresión queda así: 112 + 42 - 23 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

112 + 42 = 154 |

154 - 23 = 131 |

131 + 24 = ?

Resultado final: 155

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mejorar la agilidad mental con una cuenta breve.