Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

10 + 6 = 16

La expresión queda así: 25 × 8 + 9 + 19 - 16 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

25 × 8 = 200

La expresión queda así: 200 + 9 + 19 - 16 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

200 + 9 = 209 |

209 + 19 = 228 |

228 - 16 = 212 |

212 + 14 = ?

Resultado final: 226

El error común en esta cuenta está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una forma rápida y entretenida de entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mantener activa la agilidad mental con un problema breve pero tramposo.