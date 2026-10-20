Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 8 + 9 + 19 - (10 + 6) + 14.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 8 + 9 + 19 - (10 + 6) + 14.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 6 = 16
La expresión queda así: 25 × 8 + 9 + 19 - 16 + 14
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
25 × 8 = 200
La expresión queda así: 200 + 9 + 19 - 16 + 14
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
200 + 9 = 209 |
209 + 19 = 228 |
228 - 16 = 212 |
212 + 14 = ?
El error común en esta cuenta está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una forma rápida y entretenida de entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mantener activa la agilidad mental con un problema breve pero tramposo.