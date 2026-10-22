Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (18 + 5) - 3 × (35 - 9) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (18 + 5) - 3 × (35 - 9) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
18 + 5 = 23 | 35 - 9 = 26
La expresión queda así: 7 × 23 - 3 × 26 + 28
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
7 × 23 = 161 | 3 × 26 = 78
La expresión queda así: 161 - 78 + 28
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
161 - 78 = 83 |
83 + 28 = ?
El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta pudiera resolverse en el orden en que se lee. Por eso este tipo de juego es útil y entretenido: obliga a frenar un segundo, revisar prioridades y entrenar la memoria de trabajo mientras se busca una respuesta precisa.