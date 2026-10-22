Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

18 + 5 = 23 | 35 - 9 = 26

La expresión queda así: 7 × 23 - 3 × 26 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 23 = 161 | 3 × 26 = 78

La expresión queda así: 161 - 78 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

161 - 78 = 83 |

83 + 28 = ?

Resultado final: 111

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta pudiera resolverse en el orden en que se lee. Por eso este tipo de juego es útil y entretenido: obliga a frenar un segundo, revisar prioridades y entrenar la memoria de trabajo mientras se busca una respuesta precisa.