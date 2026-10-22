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Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 7 × (12 + 5) - 30.

Leé también Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en el primer paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

12 + 5 = 17

La expresión queda así: 11² + 7 × 17 - 30

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 7 × 17 - 30

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 17 = 119

La expresión queda así: 121 + 119 - 30

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 119 = 240 |

240 - 30 = ?

Resultado final: 210

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: sumar o restar antes de tiempo puede llevar a otra respuesta. Por eso, estos juegos son una forma simple y entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.

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