Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

12 + 5 = 17

La expresión queda así: 11² + 7 × 17 - 30

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 7 × 17 - 30

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 17 = 119

La expresión queda así: 121 + 119 - 30

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 119 = 240 |

240 - 30 = ?

Resultado final: 210

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: sumar o restar antes de tiempo puede llevar a otra respuesta. Por eso, estos juegos son una forma simple y entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.