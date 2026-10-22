Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 7 × (12 + 5) - 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 7 × (12 + 5) - 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 5 = 17
La expresión queda así: 11² + 7 × 17 - 30
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
11² = 121
La expresión queda así: 121 + 7 × 17 - 30
Luego se resuelve la multiplicación restante.
7 × 17 = 119
La expresión queda así: 121 + 119 - 30
Se termina operando de izquierda a derecha.
121 + 119 = 240 |
240 - 30 = ?
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: sumar o restar antes de tiempo puede llevar a otra respuesta. Por eso, estos juegos son una forma simple y entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.