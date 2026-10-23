Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver la cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión:5 × (18 + 9) - 5 × (30 - 13) + 16.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión:5 × (18 + 9) - 5 × (30 - 13) + 16.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
18 + 9 = 27 | 30 - 13 = 17
La expresión queda así: 5 × 27 - 5 × 17 + 16
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
5 × 27 = 135 | 5 × 17 = 85
La expresión queda así: 135 - 85 + 16
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
135 - 85 = 50 |
50 + 16 = ?
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego no solo entretiene: también ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles en pocos segundos.