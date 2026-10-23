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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver la cuenta?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión:5 × (18 + 9) - 5 × (30 - 13) + 16.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este juego numérico puede sorprenderte al resolver

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

18 + 9 = 27 | 30 - 13 = 17

La expresión queda así: 5 × 27 - 5 × 17 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 27 = 135 | 5 × 17 = 85

La expresión queda así: 135 - 85 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

135 - 85 = 50 |

50 + 16 = ?

Resultado final: 66

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego no solo entretiene: también ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles en pocos segundos.

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