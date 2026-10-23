Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 7) + 6 × 5 - (50 - 13) + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 7) + 6 × 5 - (50 - 13) + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
9 × 7 = 63 | 50 - 13 = 37
La expresión queda así: 63 + 6 × 5 - 37 + 18
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
6 × 5 = 30
La expresión queda así: 63 + 30 - 37 + 18
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
63 + 30 = 93 |
93 - 37 = 56 |
56 + 18 = ?
El error común en este reto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego no depende solo de hacer cuentas rápidas: también entrena la concentración, la memoria de reglas básicas y la paciencia para seguir cada paso en el orden correcto.