Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

9 × 7 = 63 | 50 - 13 = 37

La expresión queda así: 63 + 6 × 5 - 37 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

6 × 5 = 30

La expresión queda así: 63 + 30 - 37 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

63 + 30 = 93 |

93 - 37 = 56 |

56 + 18 = ?

Resultado final: 74

El error común en este reto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego no depende solo de hacer cuentas rápidas: también entrena la concentración, la memoria de reglas básicas y la paciencia para seguir cada paso en el orden correcto.