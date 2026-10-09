Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

7 + 5 = 12

La expresión queda así: 12² - 8 × 6 + 18

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 8 × 6 + 18

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 144 - 48 + 18

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 48 = 96 |

96 + 18 = (?)

Resultado final: 114

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este juego, el detalle decisivo está en frenar a tiempo, ubicar qué operación va primero y recién después avanzar. Por eso estos desafíos son una forma entretenida de entrenar cálculo mental, concentración y lectura cuidadosa de cada símbolo.