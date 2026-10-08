Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

9 + 6 = 15

La expresión queda así: 15² - 6 × 7 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

15² = 225

La expresión queda así: 225 - 6 × 7 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

6 × 7 = 42

La expresión queda así: 225 - 42 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

225 - 42 = 183 |

183 + 30 = (?)

Resultado final: 213

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego es útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera entretenida.