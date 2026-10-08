En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 6)² - 6 × 7 + 30.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto con sumas y restas depende de los signos

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

9 + 6 = 15

La expresión queda así: 15² - 6 × 7 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

15² = 225

La expresión queda así: 225 - 6 × 7 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

6 × 7 = 42

La expresión queda así: 225 - 42 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

225 - 42 = 183 |

183 + 30 = (?)

Resultado final: 213

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego es útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera entretenida.

En pocas palabras

e

Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver
Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
Desafío matemático: la cuenta que complica a muchos y pocos logran resolver

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar