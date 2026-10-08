Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 6)² - 6 × 7 + 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 6)² - 6 × 7 + 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
9 + 6 = 15
La expresión queda así: 15² - 6 × 7 + 30
Luego se calcula la potencia.
15² = 225
La expresión queda así: 225 - 6 × 7 + 30
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
6 × 7 = 42
La expresión queda así: 225 - 42 + 30
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
225 - 42 = 183 |
183 + 30 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego es útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera entretenida.
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