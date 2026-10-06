Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 6 × (8 + 11) - 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 6 × (8 + 11) - 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 11 = 19
La expresión queda así: 7² + 6 × 19 - 20
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
7² = 49
La expresión queda así: 49 + 6 × 19 - 20
Luego se resuelve la multiplicación restante.
6 × 19 = 114
La expresión queda así: 49 + 114 - 20
Se termina operando de izquierda a derecha.
49 + 114 = 163 |
163 - 20 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este reto funciona tan bien como juego mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y entrenar la concentración mientras se repasa una regla básica de matemática.