Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 7² + 6 × 19 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

7² = 49

La expresión queda así: 49 + 6 × 19 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 19 = 114

La expresión queda así: 49 + 114 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

49 + 114 = 163 |

163 - 20 = (?)

Resultado final: 143

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este reto funciona tan bien como juego mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y entrenar la concentración mientras se repasa una regla básica de matemática.