Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

27 + 13 = 40

La expresión queda así: 40 × 3 - 36 ÷ 4 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

40 × 3 = 120 | 36 ÷ 4 = 9

La expresión queda así: 120 - 9 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

120 - 9 = 111 |

111 + 29 = (?)

Resultado final: 140

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un buen entrenamiento lúdico: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y ejercitar la concentración mientras se juega con números.