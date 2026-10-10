Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 13) × 3 - 36 ÷ 4 + 29
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 13) × 3 - 36 ÷ 4 + 29
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
27 + 13 = 40
La expresión queda así: 40 × 3 - 36 ÷ 4 + 29
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
40 × 3 = 120 | 36 ÷ 4 = 9
La expresión queda así: 120 - 9 + 29
El cierre se hace de izquierda a derecha.
120 - 9 = 111 |
111 + 29 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un buen entrenamiento lúdico: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y ejercitar la concentración mientras se juega con números.